Конкурс «Этно-караоке» пройдёт в Иркутске

Как сообщает 12 декабря 2017 года пресс-служба правительства региона, в нём примут участие пять команд, в сотав которых войдут молодежь национально-культурных центров, студенты и молодые специалисты. Они исполнят популярные песни, в некоторых строках которых слова будут переведены на бурятский, татарский, чувашский, литовский и корейские языки.
Проект «Этно в кубе» также предполагает проведение конкурса исполнения национальных песен. В нём выступят вокалисты из национально-культурных центров региона. Мероприятие состоится 13 декабря 2017 года в 18:00 в ресторане «Нежный бульдог» на бульваре Гагарина в Иркутске.
В состав жюри конкурсов войдут начальник Управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, представитель Чеченской Республики в Иркутской области, председатель Чечено-ингушского культурного центра «Вайнах», член Общественной палаты Иркутской области Лечи Курбанов, артист оркестра музыкального театра им. Загурского Митрофан Рогачев, член общественной организации «Горная Страна», генеральный директор гостиничного комплекса «Гостиный двор» Усман Шабалов, председатель национально-культурного центра народов Дагестана «Горная Страна» Султан Алиев.