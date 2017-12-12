Конкурс «Этно-караоке» пройдёт в Иркутске

Как сообщает 12 декабря 2017 года пресс-служба правительства региона, в нём примут участие пять команд, в сотав которых войдут молодежь национально-культурных центров, студенты и молодые специалисты. Они исполнят популярные песни, в некоторых строках которых слова будут переведены на бурятский, татарский, чувашский, литовский и корейские языки.

Проект «Этно в кубе» также предполагает проведение конкурса исполнения национальных песен. В нём выступят вокалисты из национально-культурных центров региона. Мероприятие состоится 13 декабря 2017 года в 18:00 в ресторане «Нежный бульдог» на бульваре Гагарина в Иркутске.