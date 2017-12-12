В Приморье появился раскладной военкомат

— Обучение специалистов работе на новом оборудовании будет организовано в конце декабря на базе главного управления кадров МО, — рассказали военные.

Один мобильный комплекс отбора контрактников уже поступил в Хабаровск. На трехосном грузовике повышенной проходимости КамАЗ-43118 размещен мобильный модуль отбора и информационно-сценический модуль. Время развертывания комплекса из транспортного положения в боевое 30 минут.