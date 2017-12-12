В Приморье появился раскладной военкомат
До конца 2017 года пункты отбора военнослужащих по контракту в Уссурийске, Чите и
До конца 2017 года пункты отбора военнослужащих по контракту в Уссурийске, Чите и
— Обучение специалистов работе на новом оборудовании будет организовано в конце декабря на базе главного управления кадров МО, — рассказали военные.
Один мобильный комплекс отбора контрактников уже поступил в Хабаровск. На трехосном грузовике повышенной проходимости КамАЗ-43118 размещен мобильный модуль отбора и
— Использование мобильных пунктов отбора существенно повысит зрелищность и интерес населения к