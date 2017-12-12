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09:52 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье появился раскладной военкомат

До конца 2017 года пункты отбора военнослужащих по контракту в Уссурийске, Чите и Улан-Удэ вооружат мобильными агитпунктами на базе КамАЗ, сообщили в минобороны России.

— Обучение специалистов работе на новом оборудовании будет организовано в конце декабря на базе главного управления кадров МО, — рассказали военные.

Один мобильный комплекс отбора контрактников уже поступил в Хабаровск. На трехосном грузовике повышенной проходимости КамАЗ-43118 размещен мобильный модуль отбора и информационно-сценический модуль. Время развертывания комплекса из транспортного положения в боевое 30 минут.

— Использование мобильных пунктов отбора существенно повысит зрелищность и интерес населения к информационно-агитационным мероприятиям по привлечению на контрактную военную службу, сделает возможной автономную работу специалистов в удаленных поселениях Дальнего Востока, — рассказали в минобороны.

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