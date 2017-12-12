Хабаровскому краю подарили мини-автошколу на колёсах
«Форду» предстоит объехать все доступные районы региона.
«Форду» предстоит объехать все доступные районы региона.
Хабаровский край стал семнадцатым регионом в России, который получил «Лабораторию безопасности». Проект стартовал полгода назад, после того, как президент России Владимир Путин приказал снизить тяжесть последствий в
Сами разработчики программы — экспертный центр «Движение без опасности», уже не первый год осуществляют проекты, которые направлены на уменьшение трагедий на дороге. Новинка — это своеобразная минишкола: автомобиль Ford, оборудование которого позволяет сделать небольшой автодром буквально за час. В его арсенале и светофоры, и пешеходный переход, и городок с игрушечными автомобилями для моделирования различных ситуаций, возникающих на дорогах.
«Обучение будет полезно не только для ребят, но и для взрослых. Программа рассчитана на несколько возрастных категорий. Будем надеяться на то, что оно не пройдет зря, ведь количество ДТП с участием несовершеннолетних остаётся весьма большим», — сообщил и. о. начальника управления ГИБДД по Хабаровскому краю Дмитрий Клесов.
Тестировать новое оборудование решили на базе краевого центра образования: там и площадь позволяет, и статус учебного заведения, хотя это, как считает обладатель
«Будем ездить по самым дальним уголкам нашего края, первым охватим Нанайский район, именно по дороге к нему фиксируют самое большое количество ДТП на трассе», — поделился директор «Дальневосточного
Храниться Ford будет на базе центра. Первый учебный выезд запланирован уже на ближайшее время и согласован с региональным министерством образования.