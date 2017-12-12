Хабаровскому краю подарили мини-автошколу на колёсах

Источник: Восток Медиа

Хабаровский край стал семнадцатым регионом в России, который получил «Лабораторию безопасности». Проект стартовал полгода назад, после того, как президент России Владимир Путин приказал снизить тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях, особое внимание уделив детям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сами разработчики программы — экспертный центр «Движение без опасности», уже не первый год осуществляют проекты, которые направлены на уменьшение трагедий на дороге. Новинка — это своеобразная минишкола: автомобиль Ford, оборудование которого позволяет сделать небольшой автодром буквально за час. В его арсенале и светофоры, и пешеходный переход, и городок с игрушечными автомобилями для моделирования различных ситуаций, возникающих на дорогах.

«Обучение будет полезно не только для ребят, но и для взрослых. Программа рассчитана на несколько возрастных категорий. Будем надеяться на то, что оно не пройдет зря, ведь количество ДТП с участием несовершеннолетних остаётся весьма большим», — сообщил и. о. начальника управления ГИБДД по Хабаровскому краю Дмитрий Клесов.

Тестировать новое оборудование решили на базе краевого центра образования: там и площадь позволяет, и статус учебного заведения, хотя это, как считает обладатель чудо-автомобиля Анатолий Насыров, не главное.

«Будем ездить по самым дальним уголкам нашего края, первым охватим Нанайский район, именно по дороге к нему фиксируют самое большое количество ДТП на трассе», — поделился директор «Дальневосточного научно-методического центра охраны труда и безопасности дорожного движения» Анатолий Насыров.