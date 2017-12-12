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09:59 (мск), источник: Sputnik

Щелкунчик стал самым популярным героем новогодних елок в Ташкенте

Сразу на трех столичных сценах пройдут новогодние представления по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»; при этом стоимость билета на каждое шоу отличается.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Ташкенте начали продажу билетов на детские новогодние представления. Самой популярной постановкой в этом году стал «Щелкунчик», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сразу на трех столичных сценах пройдут новогодние представления по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». При этом каждое шоу отличается друг от друга и по стоимости билета и видению образа самого Щелкунчика.

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Первое новогоднее представление пройдет уже в ближайшую субботу — 16 декабря во дворце «Туркистон». Постановку представляет Zlotnikov dance Centre, который сделал ставку на современные танцы. Весь спектакль в буквальном смысле оттанцуют 250 человек в стиле Dance Hall, Hip-Hop, Jazz Funk и Break Dance. Такого масштабного и танцевального «Щелкунчика» Ташкент точно еще не видел. Стоимость билетов варьируется от 30 до 70 тысяч сумов.

Молодежный театр Узбекистана на новогодние каникулы также покажет своего «Щелкунчика». Авторы постановки не сильно отходили от сюжета классической сказки Гофмана, сказка вышла яркой, музыкальной и увлекательной. Представления стартуют с 23 декабря. Цена вопроса: от 18 тысяч до 20 тысяч сумов.

Еще один спектакль «Возвращение Щелкунчика» пройдет в Большом театре Узбекистана. Здесь создатели сделали ставку на музыку Чайковского, но, заметьте, это не классический его балет, а все-таки новогоднее представление для детей.
По сюжету, Щелкунчик переносится в наши дни. Авторы постановки внесли пару дополнительных героев. Так, новые друзья Щелкунчика, Лара и Якоб, помогают одолеть злодеев — мышей, но не силой, а знаниями и смекалкой. Показ новогодних представлений начинается с 23 декабря. Стоимость билета 20−30 тысяч сумов.

В целом, в этом году столичные театры, киноконцертные залы, дома культуры предоставили большой выбор новогодних постановок. Но самое интересное то, что в них задействованы не только национальные герои, но и популярные диснеевские персонажи, а также сказочные герои советских времен.

К примеру, на арене Jangoh в парке культуры Кадыри пройдут два новогодних представления по мотивам советского мультфильма о пингвинятах «Лоло и Пепе» и сказки о Хоттабыче. Ташкентский цирк поставил представление по мотивам сказки «Волшебник изумрудного города». Стоимость билетов на все эти представления в среднем составляет 20 тысяч сумов.

Еще один герой из детства родителей, но подзабытый детьми — Незнайка. Новогоднее представление с его участием пройдет в кинотеатре Навои. Здесь же в этом году покажут яркое музыкальное шоу по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце».

Среди новомодных новогодних развлечений — увлекательные квесты. В ряде торговых центрах готовят праздничные приключенческие игры. А Политехнический музей уже зазывает с 23 декабря посетить увлекательный квест «Потерянные знаки». Ребятам предстоит отыскать дорожные знаки. В целом, в музее обещают красочное шоу, конкурсы, викторины, шоу мыльных пузырей, а также веселого Деда Мороза со Снегурочкой. Цена вопроса: 21,5 тысяч сумов.

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