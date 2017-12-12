Щелкунчик стал самым популярным героем новогодних елок в Ташкенте
Сразу на трех столичных сценах пройдут новогодние представления по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»; при этом стоимость билета на каждое шоу отличается.
Сразу на трех столичных сценах пройдут новогодние представления по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»; при этом стоимость билета на каждое шоу отличается.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Ташкенте начали продажу билетов на детские новогодние представления. Самой популярной постановкой в этом году стал «Щелкунчик», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Сразу на трех столичных сценах пройдут новогодние представления по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». При этом каждое шоу отличается друг от друга и по стоимости билета и видению образа самого Щелкунчика.
Первое новогоднее представление пройдет уже в ближайшую субботу — 16 декабря во дворце «Туркистон». Постановку представляет Zlotnikov dance Centre, который сделал ставку на современные танцы. Весь спектакль в буквальном смысле оттанцуют 250 человек в стиле Dance Hall,
Молодежный театр Узбекистана на новогодние каникулы также покажет своего «Щелкунчика». Авторы постановки не сильно отходили от сюжета классической сказки Гофмана, сказка вышла яркой, музыкальной и увлекательной. Представления стартуют с 23 декабря. Цена вопроса: от 18 тысяч до 20 тысяч сумов.
Еще один спектакль «Возвращение Щелкунчика» пройдет в Большом театре Узбекистана. Здесь создатели сделали ставку на музыку Чайковского, но, заметьте, это не классический его балет, а
По сюжету, Щелкунчик переносится в наши дни. Авторы постановки внесли пару дополнительных героев. Так, новые друзья Щелкунчика, Лара и Якоб, помогают одолеть злодеев — мышей, но не силой, а знаниями и смекалкой. Показ новогодних представлений начинается с 23 декабря. Стоимость билета 20−30 тысяч сумов.
В целом, в этом году столичные театры, киноконцертные залы, дома культуры предоставили большой выбор новогодних постановок. Но самое интересное то, что в них задействованы не только национальные герои, но и популярные диснеевские персонажи, а также сказочные герои советских времен.
К примеру, на арене Jangoh в парке культуры Кадыри пройдут два новогодних представления по мотивам советского мультфильма о пингвинятах «Лоло и Пепе» и сказки о Хоттабыче. Ташкентский цирк поставил представление по мотивам сказки «Волшебник изумрудного города». Стоимость билетов на все эти представления в среднем составляет 20 тысяч сумов.
Еще один герой из детства родителей, но подзабытый детьми — Незнайка. Новогоднее представление с его участием пройдет в кинотеатре Навои. Здесь же в этом году покажут яркое музыкальное шоу по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
Среди новомодных новогодних развлечений — увлекательные квесты. В ряде торговых центрах готовят праздничные приключенческие игры. А Политехнический музей уже зазывает с 23 декабря посетить увлекательный квест «Потерянные знаки». Ребятам предстоит отыскать дорожные знаки. В целом, в музее обещают красочное шоу, конкурсы, викторины, шоу мыльных пузырей, а также веселого Деда Мороза со Снегурочкой. Цена вопроса: 21,5 тысяч сумов.