Под Иркутском поставили контейнеры по сбору вещей для благотворительного магазина «Синица»

Под Иркутском установили три контейнера по сбору вещей для благотворительного магазина «Синица». Как сообщили 12 декабря 2017 года организаторы, принимаются одежда, обувь, игрушки, постельное бельё, посуда, предметы быта. Собранные вещи будут переданы нуждающимся в пунктах социальной помощи в посёлке Средний и селе Мальта Усольского района, а также проданы через благотворительную торговую сеть «Синица».

Магазин оказывает помощи людям, живущим в отдалённых уголках Иркутской области, которые по причине отдаленности от областного и районных центров, не всегда имеют возможность обратиться за поддержкой в социально-ориентированные фонды, сообщества либо другие организации и инстанции. Первый «Магазин добра» благотворительной торговой сети «Синица» был открыт в октябре прошлого года. За это время было собрано и передано в дар жителям Куйтунского, Аларского, Заларинского, Усольского, Чермховского, Нижнеудинского районов две тонны вещей.

Контейнеры располагаются по следующим адресам: п. Хрустальный (1 км от Иркутска в сторону Мельничной пади) возле КПП, ТРЦ «Новая Дача» (12 км Байкальского тракта) на втором этаже возле аптеки, ТСЖ «Молодежное» (Байкальский тракт) в здании КПП. Вещи получат малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие родители, семьи с приёмными детьми и инвалидами. Острая нехватка вещей ощущается зимой, когда людям необходима теплая одежда и обувь.

Деятельность благотворительной торговой сети «Синица» не ограничивается раздачей и продажей вещей. «Магазин добра» передаёт некоторую одежду и полиэтиленовые пакеты на переработку местным умельцам (чаще всего это люди с ограниченными возможностями), которые дают вещам новую жизнь — делают из них поделки, а из полиэтилена плетут коврики. Изделия потом продаются в магазине, мастеру возвращается 50% и более от стоимости изделия. Кроме того, при «Магазине добра» создана касса помощи, куда отчисляется 10% дохода от реализации вещей. На данный момент с отложенных средств адресную помощь получили трое тяжелобольных детей из разных уголков Иркутской области и подопечные приюта для престарелых «Милосердие» в Слюдянке.