Гражданство без инвестиций. Как приобрести австрийский паспорт

Австрийский паспорт по праву считается одним из самых престижных в мире: он обеспечивает безвизовый въезд более чем в 170 стран. Кроме того, австрийское гражданство неизменно пользуется спросом как среди клиентов со средним достатком, так и крупных бизнесменов, поскольку Австрия — политически и экономически стабильная страна, отличающаяся высоким уровнем безопасности граждан.

Немаловажную роль играет и наличие закона о банковской тайне в Австрии. Несмотря на то, что в результате принятия «пакета банковских законодательных актов» в 2015—2016 годах режим банковской тайны претерпел изменения не в пользу клиентов, это обстоятельство не изменило в целом благоприятной картины для резидентов Австрии.

Однако если ваши родители не являются гражданами Австрии, и вы не собираетесь «выступить инвестором», внесшим значительный вклад в экономику страны, то стать счастливым обладателем австрийского паспорта будет весьма непросто. К этому следует добавить, что Австрия не признает двойного гражданства и одним из условий натурализации является отказ от существующего у соискателя «подданства».

В итоге складывается довольно противоречивая картина, никак не настраивающая на оптимистический лад. Как же получить австрийское гражданство и в какую сумму это обойдется?

Требования к соискателю.

В соответствии с австрийским законодательством, ходатайство на получение гражданства этой страны может быть подано после шести лет непрерывного пребывания в ней. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что соискатель владеет немецким языком на уровне B2, а также обязательство отказаться от существующего гражданства после получения австрийского.

На практике вышеперечисленные условия являются необходимыми, но недостаточными. Как правило, соискателю приходится дополнительно подтверждать:

наличие жилья в Австрии и прописку по этому адресу; факт пребывания в стране не менее 183 дней в году (за последние несколько лет); наличие доходов, «с запасом» обеспечивающих покрытие ваших текущих расходов на проживание; факт уплаты налогов в Австрии (выполнение гражданских обязанностей); медицинскую страховку (государственную или частную).

Процедура рассмотрения заявления на присвоение гражданства, как правило, занимает более одного года, так что с момента оформления ВНЖ до момента получения паспорта должно пройти не менее семи лет.

Правила ВНЖ.

Чтобы получить получить право непрерывного пребывания в Австрии в течение шести лет перед подачей ходатайства о гражданстве, целесообразно стать обладателем вида на жительство (ВНЖ, Aufenhaltstitel) для частных нужд (финансово-независимых лиц) — Niederlassungsbewilligung ausgenommen Erwerbstätigkeit.

Процедура получения ВНЖ прозрачна: воспользоваться ей может любой гражданин третьей страны, обладающий достаточными финансовыми средствами, заключивший договор аренды жилья или владеющий жильем в собственности, имеющий медицинскую страховку, действующую на всей территории Австрии, и сертификат, подтверждающий знание немецкого языка на уровне А1, или документ, его заменяющий.

Понятие «обладающий достаточными финансовыми средствами» легко трансформируется в конкретные суммы: остаток на счету основного заявителя за вычетом затрат на аренду жилья должен позволять проживать в Австрии как основному заявителю, так и членам его семьи в течение срока действия ВНЖ без необходимости трудоустройства, обращения в органы социальной поддержки и пр.

В частности, если глава семьи из трех человек (супруги и несовершеннолетний ребенок) на момент подачи документов на получение ВНЖ продемонстрирует, например, на счету в Австрии сумму в €100 000, то этих денег будет вполне достаточно для получения вида на жительство. Указанная сумма не блокируется и может использоваться для покрытия текущих расходов семьи.

ВНЖ выдается сроком на 1 год, после чего продлевается еще на 1 год, затем на 3 года, а уже потом оформляется постоянное место жительства (ПМЖ, Aufenthaltskarte). Для второго продления (на срок 3 года) необходим сертификат знания немецкого языка на уровне А2, для ПМЖ — на уровне В1. На момент продления, как правило, сумма на счету должна быть не меньше, чем на момент первичного получения вида на жительство.

Следует отметить, что количество выдаваемых ВНЖ в Австрии квотируется — указанные квоты ежегодно выделяются правительством страны и распределяются между регионами.

Цена вопроса.

Приобрести апартаменты в различных регионах Австрии можно, например, по цене от €3000 за квадратный метр в Граце и от €6000 в Вене. Специфических требований по площади апартаментов или количеству комнат для получения ВНЖ не существует. Однако разумные условия проживания должны быть соблюдены.

Ставки налога на доходы физических лиц в Австрии одинаковы для резидентов и нерезидентов. В зависимости от суммы дохода они могут варьироваться от 0 до более чем 50%.

Как показывает практика, основным источником прибыли большинства претендентов на получение австрийского гражданства является доход от инвестиций. В частности, дивиденды и проценты от сберегательных вкладов и текущих счетов, полученные резидентами от австрийских источников, облагаются по ставкам 27,5% и 25% соответственно.