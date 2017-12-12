Карантин по птичьему гриппу сняли в Морозовском районе Ростовской области
В Морозовском районе Ростовской области власти распорядились снять карантин по гриппу птиц, который ввели в октябре этого года, об этом сообщает
В Морозовском районе Ростовской области власти распорядились снять карантин по гриппу птиц, который ввели в октябре этого года, об этом сообщает
Карантин ввели
С начала года специалисты ветеринарной лаборатории Ростовской области провели исследования 85 тыс. биоматериалов и вакцинировали 2,5 млн домашних птиц.