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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Карантин по птичьему гриппу сняли в Морозовском районе Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области власти распорядились снять карантин по гриппу птиц, который ввели в октябре этого года, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карантин ввели из-за того, что ветеринары обнаружили в одном из подворий станицы Чертковской павших кур с вирусом птичьего гриппа.

С начала года специалисты ветеринарной лаборатории Ростовской области провели исследования 85 тыс. биоматериалов и вакцинировали 2,5 млн домашних птиц.

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