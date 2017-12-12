Рустам Минниханов опубликовал фотографию с L’One

Леван Горозия, больше известный как L’One, написал, что встреча с главой республики прошла в рамках отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий — DigitalSkills.

«Обсудили подготовку города к #WorldSkillsKazan2019 и к чемпионату мира по футболу. Рустам Нургалиевич оказался осведомлён в русском рэпе. Казань славится своей спортивной инфраструктурой и отношением к молодежи! Город ждёт гостей! До встречи», — пишет L’One.