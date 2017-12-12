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11:20 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов опубликовал фотографию с L’One

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Инстаграмме фотографию с L’One.

Леван Горозия, больше известный как L’One, написал, что встреча с главой республики прошла в рамках отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий — DigitalSkills.

«Обсудили подготовку города к #WorldSkillsKazan2019 и к чемпионату мира по футболу. Рустам Нургалиевич оказался осведомлён в русском рэпе. Казань славится своей спортивной инфраструктурой и отношением к молодежи! Город ждёт гостей! До встречи», — пишет L’One.

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