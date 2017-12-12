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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского

Авиарейс Москва — Цюрих (Швейцария) совершил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия) из-за агрессивного поведения одной из пассажирок бизнес-класса. Скандал с экипажем самолета произошел из-за шампанского, сообщает BreakingNews.ie.

Источник: РИА "Новости"

44-летняя гражданка Швейцарии, летевшая 10 декабря из России на родину, устроила скандал в бизнес-классе рейса номер LX1327 из-за того, что бортпроводники отказались налить ей еще шампанского. Женщина продолжила требовать напиток уже в более агрессивной форме, начала бегать по салону самолета и даже хватать за запястье стюардессу.

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Капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Штутгарте, когда до места назначения оставался час полета.

Бунтарку высадили с самолета и оштрафовали на пять тысяч евро (347 тысяч рублей).

Полиция сообщила, что на борту находилось 43 пассажира, никому не угрожала опасность.

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