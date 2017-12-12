Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского
Авиарейс Москва — Цюрих (Швейцария) совершил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия)
Авиарейс Москва — Цюрих (Швейцария) совершил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия)
44-летняя гражданка Швейцарии, летевшая 10 декабря из России на родину, устроила скандал в
Капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Штутгарте, когда до места назначения оставался час полета.
Полиция сообщила, что на борту находилось 43 пассажира, никому не угрожала опасность.