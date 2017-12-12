Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского

44-летняя гражданка Швейцарии, летевшая 10 декабря из России на родину, устроила скандал в бизнес-классе рейса номер LX1327 из-за того, что бортпроводники отказались налить ей еще шампанского. Женщина продолжила требовать напиток уже в более агрессивной форме, начала бегать по салону самолета и даже хватать за запястье стюардессу.