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11:34 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге выступит оркестр Владимира Спивакова

В Екатеринбурге, Заречном и Асбесте выступит с концертами камерный оркестр Владимира Спивакова, сообщает пресс-служба Свердловской государственной филармонии.

Источник: РИА "Новости"

Известный российский дирижер и музыкант представит в уральской столице две концертные программы.

13 декабря произведения Баха исполнит квинтет, где «первой скрипкой» станет сам Владимир Спиваков. Затем вместе с ансамблем выступит солистка «Новой оперы» Анастасия Белукова, финалистка венского «Евровидения» виолончелистка Анастасия Кобекина, виртуоз Москвы скрипач Евгений Стембольский.

Солистка Национального филармонического оркестра Зоя Аболиц исполнит партию на клавесине.

В Тугулыме, Таборах, Талице и других городах Свердловской области все желающие смогут присоединиться к прослушиванию произведений великих композиторов в эталонном исполнении благодаря деятельности Виртуального концертного зала.

14 декабря Владимир Спиваков выступит в качестве дирижера своего уникального творения — оркестра «Виртуозы Москвы». Они исполнят «Маленькую Данелиаду» Канчели — произведение, созданное на основе музыки к фильмам Георгия Данелии, сочинения Шуберта и «Антиформалистический раек» Дмитрия Шостаковича.

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