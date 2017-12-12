В Екатеринбурге выступит оркестр Владимира Спивакова

Источник: РИА "Новости"

Известный российский дирижер и музыкант представит в уральской столице две концертные программы.

13 декабря произведения Баха исполнит квинтет, где «первой скрипкой» станет сам Владимир Спиваков. Затем вместе с ансамблем выступит солистка «Новой оперы» Анастасия Белукова, финалистка венского «Евровидения» виолончелистка Анастасия Кобекина, виртуоз Москвы скрипач Евгений Стембольский.

Солистка Национального филармонического оркестра Зоя Аболиц исполнит партию на клавесине.

В Тугулыме, Таборах, Талице и других городах Свердловской области все желающие смогут присоединиться к прослушиванию произведений великих композиторов в эталонном исполнении благодаря деятельности Виртуального концертного зала.