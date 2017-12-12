В Екатеринбурге выступит оркестр Владимира Спивакова
В Екатеринбурге, Заречном и Асбесте выступит с концертами камерный оркестр Владимира Спивакова, сообщает
В Екатеринбурге, Заречном и Асбесте выступит с концертами камерный оркестр Владимира Спивакова, сообщает
Известный российский дирижер и музыкант представит в уральской столице две концертные программы.
13 декабря произведения Баха исполнит квинтет, где «первой скрипкой» станет сам Владимир Спиваков. Затем вместе с ансамблем выступит солистка «Новой оперы» Анастасия Белукова, финалистка венского «Евровидения» виолончелистка Анастасия Кобекина, виртуоз Москвы скрипач Евгений Стембольский.
Солистка Национального филармонического оркестра Зоя Аболиц исполнит партию на клавесине.
В Тугулыме, Таборах, Талице и других городах Свердловской области все желающие смогут присоединиться к прослушиванию произведений великих композиторов в эталонном исполнении благодаря деятельности Виртуального концертного зала.
14 декабря Владимир Спиваков выступит в качестве дирижера своего уникального творения — оркестра «Виртуозы Москвы». Они исполнят «Маленькую Данелиаду» Канчели — произведение, созданное на основе музыки к фильмам Георгия Данелии, сочинения Шуберта и «Антиформалистический раек» Дмитрия Шостаковича.