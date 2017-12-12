В Хабаровске дорожники и дворники борются со снегом в круглосуточном режиме

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске продолжается ликвидация последствий циклона. Рабочие ведут уборку снега в круглосуточном режиме, на борьбу с ним отправили всю спецтехнику.

К ликвидации сугробов и заносов подключились предприятия и организации города: на расчистку своих территорий они направили всю технику. По словам заместителя начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрия Панащатенко, муниципальные снегоуборочные машины и бригады дорожных рабочих ведут борьбу со снегом в штатном режиме.

«Минувшей ночью мы делали упор на посыпку улиц противогололёдными средствами, а сейчас — расчищаем трассы, спуски-подъёмы, маршруты движения общественного транспорта, остановки, места расположения пешеходных переходов, прибордюрную зону. В настоящий момент в снегоуборке задействовано 74 единицы техники и 130 человек персонала. Также мы ведём вывоз убранного с магистралей снега: грузовики свозят его на три просторных площадки для складирования снежных масс, расположенные в разных районах краевого центра. В запасе у нас имеются ещё три резервных “снежных полигона” — на случай ЧС», — рассказал Дмитрий Панащатенко.