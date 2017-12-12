В Хабаровске дорожники и дворники борются со снегом в круглосуточном режиме
На расчистку дорог и тротуаров города отправили всю спецтехнику.
На расчистку дорог и тротуаров города отправили всю спецтехнику.
В Хабаровске продолжается ликвидация последствий циклона. Рабочие ведут уборку снега в круглосуточном режиме, на борьбу с ним отправили всю спецтехнику.
К ликвидации сугробов и заносов подключились предприятия и организации города: на расчистку своих территорий они направили всю технику. По словам заместителя начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрия Панащатенко, муниципальные снегоуборочные машины и бригады дорожных рабочих ведут борьбу со снегом в штатном режиме.
«Минувшей ночью мы делали упор на посыпку улиц противогололёдными средствами, а сейчас — расчищаем трассы,
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