Чеджу может стать бонусом для владивостокских туристов

В ближайшее время в рамках госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 — 2020 годы будут разработаны совместные маршруты, которые будут предложены международным круизным компаниям.
Среди рассматриваемых вариантов — маршрут Россия — Япония — Южная Корея.
«На данный момент морской пассажирский терминал Владивостока готов принимать практически все суда, которые есть в
Отметим, в последнее время наблюдается значительный рост внутренних туристических потоков в Приморье и провинции Чеджу.
«Российские туристы, прибывающие во Владивосток авиа- или железнодорожным транспортом из западных регионов России, могут в качестве дополнительной опции к осмотру городских достопримечательностей получить возможность отправиться в круиз по соседним странам
Напомним, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов круизных лайнеров в Приморье. С мая по сентябрь морские гиганты посетили регион 14 раз.
Михаил Грач.