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11:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Чеджу может стать бонусом для владивостокских туристов

Туристско-информационный центр Приморского края совместно с руководством Морского пассажирского терминала провел рабочую встречу с представителями Jeju Tourism Organization и администрацией провинции Чеджу в Республике Корея, сообщили Deita.ru в администрации Приморского края. Стороны договорились о проработке совместных круизных маршрутов и информационном взаимодействии.

В ближайшее время в рамках госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 — 2020 годы будут разработаны совместные маршруты, которые будут предложены международным круизным компаниям.

Среди рассматриваемых вариантов — маршрут Россия — Япония — Южная Корея.

«На данный момент морской пассажирский терминал Владивостока готов принимать практически все суда, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, несомненно, с проведением дноуглубительных работ наши возможности значительно расширятся», — рассказал Валерий Нагорный.

Отметим, в последнее время наблюдается значительный рост внутренних туристических потоков в Приморье и провинции Чеджу.

«Российские туристы, прибывающие во Владивосток авиа- или железнодорожным транспортом из западных регионов России, могут в качестве дополнительной опции к осмотру городских достопримечательностей получить возможность отправиться в круиз по соседним странам Северо-Восточной Азии. Подобную же идею хотят реализовать и наши коллеги с Чеджу, поскольку остров является одним из самых популярных внутренних туристических направлений в Корее. И взаимное включение наших портов в маршруты было бы выгодно обеим сторонам», — рассказал Валерий Нагорный.

Напомним, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов круизных лайнеров в Приморье. С мая по сентябрь морские гиганты посетили регион 14 раз.

Михаил Грач.

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