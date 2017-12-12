Чеджу может стать бонусом для владивостокских туристов

В ближайшее время в рамках госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 — 2020 годы будут разработаны совместные маршруты, которые будут предложены международным круизным компаниям.

Среди рассматриваемых вариантов — маршрут Россия — Япония — Южная Корея.

«На данный момент морской пассажирский терминал Владивостока готов принимать практически все суда, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, несомненно, с проведением дноуглубительных работ наши возможности значительно расширятся», — рассказал Валерий Нагорный.

Отметим, в последнее время наблюдается значительный рост внутренних туристических потоков в Приморье и провинции Чеджу.

«Российские туристы, прибывающие во Владивосток авиа- или железнодорожным транспортом из западных регионов России, могут в качестве дополнительной опции к осмотру городских достопримечательностей получить возможность отправиться в круиз по соседним странам Северо-Восточной Азии. Подобную же идею хотят реализовать и наши коллеги с Чеджу, поскольку остров является одним из самых популярных внутренних туристических направлений в Корее. И взаимное включение наших портов в маршруты было бы выгодно обеим сторонам», — рассказал Валерий Нагорный.

Напомним, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов круизных лайнеров в Приморье. С мая по сентябрь морские гиганты посетили регион 14 раз.