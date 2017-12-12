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11:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аэропорт «Толмачево» извинился перед пассажирами за запах отходов

Причиной запахов в аэропорту назвали расположенные на открытом воздухе промышленные отходы в районе села Криводановка, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт «Толмачево» извинился перед пассажирами за запах отходов, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня 12 декабря с 8 до 10 утра по местному времени, во время отправления и прибытия утренних рейсов, на перроне и в терминальном комплексе вновь чувствовался сильный неприятный запах отходов животноводческой деятельности. Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка», — заявили в пресс-службе.

Руководство аэропорта повторно направила обращения в прокуратуру и другие органы с просьбой принять меры и устранить складирование животноводческих отходов.

По мнению специалистов аэропорта и самих пассажиров неприятный запах в аэропорту формирует негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде. Кроме того, размещение объектов выбросов отходов в районе аэродрома ухудшает орнитологическую обстановку и угрожает безопасности полётов.

«Аэропорт Толмачёво приносит пассажирам и гостям аэропорта извинения за доставленные неудобства и надеется на принятие скорейших мер по устранению причин неприятного запаха ради обеспечения безопасности полётов и прав пассажиров на благоприятную окружающую среду, а также соблюдению природоохранного законодательства», — отметили в пресс-службе.

С начала года «Толмачево» обслужил более 4,5 миллионов пассажиров.

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