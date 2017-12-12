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11:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области вновь установились неблагоприятные метеоусловия

В Челябинской области в течение всего дня, 12 декабря, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, 12 декабря в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями предприятия региона предупредили о возникновении НМУ первой степени опасности. Промышленникам необходимо регулировать объемы выбросов в соответствии с установленным режимом.

В соцсетях пишут, что в районе теплотехнического института утром ощущался запах газа или кислоты. На неприятных запах жалуются жители Ленинского района и с улицы Доватора.

«На Комсомольской площади опять воздух видно и никакого тумана нет это дым с ЧЭМК», — пишет Екатерина.

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