В Челябинской области вновь установились неблагоприятные метеоусловия
В Челябинской области в течение всего дня, 12 декабря, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В Челябинской области в течение всего дня, 12 декабря, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, 12 декабря в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями предприятия региона предупредили о возникновении НМУ первой степени опасности. Промышленникам необходимо регулировать объемы выбросов в соответствии с установленным режимом.
В соцсетях пишут, что в районе теплотехнического института утром ощущался запах газа или кислоты. На неприятных запах жалуются жители Ленинского района и с улицы Доватора.
«На Комсомольской площади опять воздух видно и никакого тумана нет это дым с ЧЭМК», — пишет Екатерина.