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11:19 (мск), источник: Om1.ru

Омский Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов

Все средства от билетов пойдут на помощь приюту для бездомных собак «Друг».

Дом кино и приют для бездомных собак «Друг» организовали совместный благотворительный проект. Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов, а все вырученные средства пойдут на помощь подопечным приюта «Друг».

Гостям покажут доброе семейное кино «Заплати другому» и мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Первый фильм начнется в 18:00, второй в 20:00. Билет на каждый фильм стоит 100 рублей, Дом кино находится по адресу: Ленинградская площадь, дом 1, там, где раньше располагался кинотеатр «Спутник».

Также гости смогут приобрести различные сувениры приюта: кружечки, настенные календари, брелоки, магниты. Все желающие могут помочь продуктами, лекарствами и вещами. Полный список нужных приюту вещей можно посмотреть вот здесь.

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