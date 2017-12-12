Омский Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов
Все средства от билетов пойдут на помощь приюту для бездомных собак «Друг».
Все средства от билетов пойдут на помощь приюту для бездомных собак «Друг».
Дом кино и приют для бездомных собак «Друг» организовали совместный благотворительный проект. Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов, а все вырученные средства пойдут на помощь подопечным приюта «Друг».
Гостям покажут доброе семейное кино «Заплати другому» и мультфильм японского
Также гости смогут приобрести различные сувениры приюта: кружечки, настенные календари, брелоки, магниты. Все желающие могут помочь продуктами, лекарствами и вещами. Полный список нужных приюту вещей можно посмотреть вот здесь.