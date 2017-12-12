Омский Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов

Дом кино и приют для бездомных собак «Друг» организовали совместный благотворительный проект. Дом кино устраивает благотворительный показ фильмов, а все вырученные средства пойдут на помощь подопечным приюта «Друг».

Гостям покажут доброе семейное кино «Заплати другому» и мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Первый фильм начнется в 18:00, второй в 20:00. Билет на каждый фильм стоит 100 рублей, Дом кино находится по адресу: Ленинградская площадь, дом 1, там, где раньше располагался кинотеатр «Спутник».