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11:30 (мск), источник: Губерния онлайн

На офис быстрых займов в центре Хабаровска напал неизвестный с газовым баллончиком

Преступнику досталось меньше трех тысяч рублей.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером неизвестный ограбил павильон быстрых займов «Деньги в руки», расположенный у Центрального рынка Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

В седьмом часу налетчик, пряча лицо под шарфом, зашел в павильон на улице Льва Толстого, показал менеджеру баллончик с газом и потребовал отдать деньги. Судя по записи камеры наблюдения, сотрудница офиса не сопротивлялась.

Большая часть микрофинансовых организаций перешла на безналичную систему: одобренную сумму клиенту переводят на банковскую карту, а потому крупных денег в кассе, как правило, нет. Добычей преступника стали всего 2 600 рублей.

Почему нападавший выбрал именно павильон компании «Деньги в руки», будут выяснять полицейские. Рядом с местом преступления расположены еще как минимум пять подобных офисов.

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