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11:32 (мск), источник: Вести Иркутск

Японский «Вязаный парк» открылся в Иркутске

Маленькие иркутяне попались в сети, из которых родители их доставать не торопятся. Вязаный лес, где с удовольствием играют дети, вырос в областном центре недавно. Плетёный аттракцион родом из Японии.

Источник: Вести Иркутск

Это больше похоже на огромный арт-объект, только внутри можно лазать, прыгать и кувыркаться. Такие яркие вязаные паутины впервые появились в Японии. Их придумала местная художница Тошико-Харучи Макадам. Привычные игровые площадки ей всегда казались однообразными. Детально изучив феномен детских забав, она придумала свою конструкцию.

— Ребёнок приходит, он не замкнут в какие-то рамки. Перед ним большое, красивое, цветное пространство. И он может играть в свои игры. Те игры, которые он придумал сам. Это очень важно для ребёнка. Когда дети включают фантазию, им проще становится взрослыми выбрать профессию, хобби, своё призвание в жизни, — говорит учредитель игрового пространства «Лес чудес» Ксения Ларина.

Эта площадка связана вручную тоже японскими мастерами — из прочных нейлоновых нитей. Им потребовалось для этого восемь месяцев. Ещё четыре её устанавливали на месте. По морским законам. Дело поручили капитану парусной яхты, поэтому в надёжности висящей в воздухе конструкции организаторы необычной детской площадки не сомневаются.

Эти вязаные аттракционы выдерживают и вес взрослых. Примерно 700 килограммов. Поэтому и они могут полазить внутри, чтобы почувствовать себя детьми.

Аттракционы двух видов — сеть-авоська и восьмиметровое дерево, лазать по которым дети могут часами. И этому у автора идеи тоже есть объяснение. Первые 9 месяцев своей жизни человек проводит в утробе матери. А вязаные пространства, как и детские колыбели, очень напоминают материнское покачивание.

— Вот я залезла до самого верха со своей подругой. Тут классно, весело и здорово!

Мода на вязаные японские сети охватила уже весь мир. В России таких парков пока пять.

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