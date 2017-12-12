Японский «Вязаный парк» открылся в Иркутске
Маленькие иркутяне попались в сети, из которых родители их доставать не торопятся. Вязаный лес, где с удовольствием играют дети, вырос в областном центре недавно. Плетёный аттракцион родом из Японии.
Маленькие иркутяне попались в сети, из которых родители их доставать не торопятся. Вязаный лес, где с удовольствием играют дети, вырос в областном центре недавно. Плетёный аттракцион родом из Японии.
Это больше похоже на огромный
— Ребёнок приходит, он не замкнут в
Эта площадка связана вручную тоже японскими мастерами — из прочных нейлоновых нитей. Им потребовалось для этого восемь месяцев. Ещё четыре её устанавливали на месте. По морским законам. Дело поручили капитану парусной яхты, поэтому в надёжности висящей в воздухе конструкции организаторы необычной детской площадки не сомневаются.
Эти вязаные аттракционы выдерживают и вес взрослых. Примерно 700 килограммов. Поэтому и они могут полазить внутри, чтобы почувствовать себя детьми.
Аттракционы двух видов —
— Вот я залезла до самого верха со своей подругой. Тут классно, весело и здорово!
Мода на вязаные японские сети охватила уже весь мир. В России таких парков пока пять.