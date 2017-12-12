13 декабря в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду
(Город Казань KZN.RU, 12 декабря). 13 декабря в ряде домов Вахитовского района будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов и установкой
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(Город Казань KZN.RU, 12 декабря). 13 декабря в ряде домов Вахитовского района будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов и установкой
С 9.00 13 декабря до 6.00 14 декабря воды не будет по адресам: ул. К. Маркса, 65 (корп.1), 65б, 67, 69, 71а (корп.5, 6, 7), ул. Толстого, 14 (Суворовское училище), 14 (корп.1).
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает