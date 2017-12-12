Новые знаки появятся на южноуральских дорогах

Обозначения «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса» и еще несколько десятков новых дорожных указателей установят по всей стране, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Известия». В список новых также внесли знаки направления движения по полосам, «Начало полосы», «Конец полосы», а также «Перестроение на параллельную проезжую часть».

Кроме этих дорожных указателей на проезжих частях появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер. Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков. Например, «Парковка» и «Инвалид».