Новые знаки появятся на южноуральских дорогах
В России начал действовать национальный стандарт, разрешающий установку дополнительных дорожных знаков и табличек.
В России начал действовать национальный стандарт, разрешающий установку дополнительных дорожных знаков и табличек.
Обозначения «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса» и еще несколько десятков новых дорожных указателей установят по всей стране, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Известия». В список новых также внесли знаки направления движения по полосам, «Начало полосы», «Конец полосы», а также «Перестроение на параллельную проезжую часть».
Кроме этих дорожных указателей на проезжих частях появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер. Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков. Например, «Парковка» и «Инвалид».
Появятся и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке. При этом актуальными остаются все уже существующие знаки.