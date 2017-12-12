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11:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Новые знаки появятся на южноуральских дорогах

В России начал действовать национальный стандарт, разрешающий установку дополнительных дорожных знаков и табличек.

Обозначения «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса» и еще несколько десятков новых дорожных указателей установят по всей стране, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Известия». В список новых также внесли знаки направления движения по полосам, «Начало полосы», «Конец полосы», а также «Перестроение на параллельную проезжую часть».

Кроме этих дорожных указателей на проезжих частях появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер. Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков. Например, «Парковка» и «Инвалид».

Появятся и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке. При этом актуальными остаются все уже существующие знаки.

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