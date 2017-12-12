Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
На лице американца выросли грибы
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
Ученые воссоздали самый страшный звук всех временАмериканские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из когда-либо услышанных, сообщает The Telegraph
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
«Ударить и исчезнуть»: «Каракурт» тревожит НАТО
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Белый дом Рождества
11:46 (мск), источник: ИА Башинформ

На Кремлевскую елку в Москву полетят 114 школьников Башкирии

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Новогодняя ёлка в Кремле в этом году состоится 26 декабря.

Из Башкирии в Москву отправится делегация из более 140 человек. Из них 114 детей в возрасте от 8 до 13 лет и 28 сопровождающих (педиатры, сотрудники правоохранительных органов, педагоги). Путевку выдали отличникам учебы, победителям олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активисты — лидеры Российского движения школьников. Кроме того, главное новогоднее торжество посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей военных и погибших при исполнении служебного или воинского долга, дети ветеранов боевых действий.

Кроме общероссийской новогодней елки, которая пройдет в Государственном кремлевском дворце, для детей будут организованы экскурсии, в частности по Измайловскому Кремлю и другие.

Средства на поездку выделяются из республиканского бюджета.

Делегация вылетает на елку в Москву рано утром 25 декабря, возвращается в Уфу 27 декабря, уточнили в пресс-службе Министерства образования РБ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Возбуждено уголовное дело против владельца «ВИМ-Авиа»
Новые знаки появятся на российских дорогах
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
9 бесполезных способов профилактики ОРВИ у детей С приходом эпидсезона заботливые родители думают о том, как не дать ребенка в обиду «простудным» вирусам. Выстраиваются очереди в аптеках, из уст в уста кочуют всевозможные полезные советы и рецепты народной медицины. Педиатр Артем Кабанов рассказыват о том, как работают популярные методы профилактики простуды, и работают ли они вообще.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь