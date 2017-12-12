На Кремлевскую елку в Москву полетят 114 школьников Башкирии

Из Башкирии в Москву отправится делегация из более 140 человек. Из них 114 детей в возрасте от 8 до 13 лет и 28 сопровождающих (педиатры, сотрудники правоохранительных органов, педагоги). Путевку выдали отличникам учебы, победителям олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активисты — лидеры Российского движения школьников. Кроме того, главное новогоднее торжество посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей военных и погибших при исполнении служебного или воинского долга, дети ветеранов боевых действий.