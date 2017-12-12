Паромная переправа в Крым возобновила работу, но пока по фактической погоде
12 декабря.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
12 декабря.
«Штормовое предупреждение сохраняется, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде», — сказал диспетчер компании «Морская дирекция».
Переправа закрылась в понедельник, после 20:00 мск.
Паромы работают с перебоями уже вторые сутки подряд: сильный ветер дважды, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, останавливал переправу.
Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — единственная автотранспортная артерия между полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.