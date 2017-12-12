Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Источник зловония в Москве остается загадкой
Мощный аромат, помогавший мужчинам привлекать дам в XIX веке
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Ученые воссоздали самый страшный звук всех временАмериканские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из когда-либо услышанных, сообщает The Telegraph
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Белый дом Рождества
11:47 (мск), источник: Интерфакс

Паромная переправа в Крым возобновила работу, но пока по фактической погоде

12 декабря. Interfax-Russia.ru — Движение паромов в Керченском проливе восстановлено поздно вечером в понедельник после простоя из-за сильного ветра, но пока осуществляется по фактической погоде, сообщил «Интерфаксу» представитель компании-оператора переправы.

«Штормовое предупреждение сохраняется, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде», — сказал диспетчер компании «Морская дирекция».

Переправа закрылась в понедельник, после 20:00 мск.

Паромы работают с перебоями уже вторые сутки подряд: сильный ветер дважды, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, останавливал переправу.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — единственная автотранспортная артерия между полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Возбуждено уголовное дело против владельца «ВИМ-Авиа»
Новые знаки появятся на российских дорогах
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
9 бесполезных способов профилактики ОРВИ у детей С приходом эпидсезона заботливые родители думают о том, как не дать ребенка в обиду «простудным» вирусам. Выстраиваются очереди в аптеках, из уст в уста кочуют всевозможные полезные советы и рецепты народной медицины. Педиатр Артем Кабанов рассказыват о том, как работают популярные методы профилактики простуды, и работают ли они вообще.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь