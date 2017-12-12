На границе в Сочи у женщины изъяли более двух тысяч новогодних стаканчиков
Краснодар. 12 дек. — Новая Кубань. На
Краснодар. 12 дек. — Новая Кубань. На
Владелица товара призналась, что купила посуду для кафе мужа, однако забыла выложить ее перед поездкой в Абхазию. Она сказала, что не знала о правилах перевозки через границу коммерческой продукции.
Сочинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Весь товар изъяли, образцы направили на экспертизу. По данному факту ведется административное расследование, сообщает