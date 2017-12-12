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13:10 (мск), источник: Новая Кубань

На границе в Сочи у женщины изъяли более двух тысяч новогодних стаканчиков

Краснодар. 12 дек. — Новая Кубань. На российско-абхазской границе сотрудники пограничного контроля обнаружили в автомобиле Volkswagen Golf две коробки, в которых находилось более двух тысяч незадекларированных стаканчиков с изображением снеговиком и надписью «с Новым Годом», здесь же были упакованы крышечки к стаканам.

Владелица товара призналась, что купила посуду для кафе мужа, однако забыла выложить ее перед поездкой в Абхазию. Она сказала, что не знала о правилах перевозки через границу коммерческой продукции.

Сочинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Весь товар изъяли, образцы направили на экспертизу. По данному факту ведется административное расследование, сообщает пресс-служба Южного управления федеральной таможенной службы.

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