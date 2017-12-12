В Лисках реконструируют около 6 км автодороги

Источник: РИА "Воронеж"

В Лисках реконструируют участок дороги, который соединяет район с трассой М-4 «Дон». Работы проведут на 5 км 800 м полотна. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы райадминистрации Владислав Щелоков в понедельник, 11 декабря.

Работы начали в сентябре. В ходе реконструкции ремонтируют и расширяют проезжую часть. Дорожное полотно шириной 7 м увеличат на 75 см с каждой стороны. Из асфальтного гранулята сделают метровые обочины. На сегодняшний день выполнена половина работ. Реконструкция проводится поэтапно, что позволяет не нарушать движение автотранспорта.

Как пояснил Владислав Щелоков, данный участок дороги нуждался в реконструкции из-за выросшего за последние годы потока автомобилей. Интенсивности движения не соответствовала и ширина трассы. Завершить работы планируют к 1 октября 2018 года.