Военная прокуратура расскажет на открытом форуме хабаровчанам об армейских проблемах

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

Второй открытый форум военной прокуратуры ВВО состоится уже завтра, 14 декабря, в Хабаровске. Будут обсуждены проблемы военных городков и инфраструктуры, а также противодействие коррупции, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ведомства.

14 декабря 2017 года состоится второй открытый форум военной прокуратуры Восточного военного округа. Это мероприятие направлено на формирование большей информационной открытости органов военной прокуратуры, конструктивное взаимодействие с уполномоченными госорганами и общественными организациями, оперативное реагирование на факты нарушений закона, обеспечение гласности в проводимой работе.

В ходе обсуждения будут затронуты имеющиеся проблемы в жилищно-коммунальном обеспечении военных городков и объектов военной инфраструктуры, защите трудовых прав граждан, а также в деятельности по противодействию коррупции.