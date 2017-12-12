Военная прокуратура расскажет на открытом форуме хабаровчанам об армейских проблемах
Также будет затронута и тема противодействия коррупции.
Также будет затронута и тема противодействия коррупции.
Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.
Второй открытый форум военной прокуратуры ВВО состоится уже завтра, 14 декабря, в Хабаровске. Будут обсуждены проблемы военных городков и инфраструктуры, а также противодействие коррупции, сообщили ИА AmurMedia в
14 декабря 2017 года состоится второй открытый форум военной прокуратуры Восточного военного округа. Это мероприятие направлено на формирование большей информационной открытости органов военной прокуратуры, конструктивное взаимодействие с уполномоченными госорганами и общественными организациями, оперативное реагирование на факты нарушений закона, обеспечение гласности в проводимой работе.
В ходе обсуждения будут затронуты имеющиеся проблемы в
Начало мероприятия в 11 часов. Место проведения: зал коллегии военной прокуратуры Восточного военного округа, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 55.