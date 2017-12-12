Ужесточение правил перевозки детей повлекло снижение турпотока в Татарстане

«Во время детских перевозок бывают несчастные случаи, поэтому директора школ боятся брать на себя ответственность. Поступают негласные распоряжения, и дети никуда не выезжают», — сообщила заместитель гендиректора по развитию Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Танзиля Агишина.

Участница брифинга отметила, что в Елабужский музей дети из других регионов России — Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Уральского региона приезжают теперь чаще, чем школьники из городов и районов Татарстана.

Танзиля Агишина часто слышит жалобы от представителей туркомпаний на то, что им стало сложно организовывать перевозки групп детей. Некоторые турфирмы добиваются разрешений и проходят все инстанции, но таких организаций мало.

«В связи с ограничением скорости транспортных средств, осуществляющих детские перевозки, до 60 км в час, автобус с детьми теперь идет из Казани до Елабуги 4,5 часа. В итоге дети больше тратят времени на дорогу. На посещение города у них остается всего лишь 3 — 3,5 часа», — пояснила представитель Елабужского музея-заповедника.

В 2016 году Татарстан посетило 2 млн 900 тыс. туристов. В новогодние праздники в прошлом году в Казани побывали 110 тыс. туристов, что на 20 тыс. меньше, чем годом ранее. Одним из факторов снижения туристического потока явилось ужесточение правил выезда школьных групп и детских перевозок, что повлекло за собой отмену заранее забронированных туров.

«В этом году ситуация стабилизировалась. Есть повышенные требования к безопасности транспортных средств. Этот вопрос находится на контроле Министерства образования и науки РТ и МЧС РТ», — добавил председатель Комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В эти новогодние каникулы в Татарстане прогнозируется увеличение туристического потока на 10 — 15 процентов. Всего за предстоящие праздники республику посетят 130 тысяч человек.