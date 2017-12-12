Казанцев приглашают на татарский народный праздник «Каз өмәсе»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители города смогут ознакомиться с мастерством разделывания гусей, глубже узнать о традициях праздника и принять участие в интерактивной программе — станцевать татарский народный танец, спеть или послушать татарские народные песни, поучаствовать в разгадывании загадок.

По традиции праздник окончится чаепитием. Хозяева приготовят зур бэлеш из мяса ощипанного на ваших глазах гуся, а также блины, оладьи.

Стоит отметить, что «Каз өмәсе» является знаменательным событием в жизни любой татарской деревни.

Этот праздник уходит корнями глубоко в прошлое. С давних времен поздней осенью, обычно с первым ледоставом, жители татарского села проводили коллективную обработку гусиного мяса, пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух. Гусь считается первой из птиц, прирученных людьми. Наши предки с большим желанием держали эту птицу.

Для молодых людей и девушек праздник становился возможностью присмотреться друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи.

Праздник проходил в сопровождении песен, танцев, веселых игр, чтобы и дело спорилось, и усталость не ощущалась.

«Каз өмәсе» — это не просто помощь в работе, но и школа женственности, домоводства, веселых традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.