Первый автономный троллейбус вышел на регулярный маршрут
Троллейбус марки «Тролза» вышел на маршрут № 23 в Приморском районе. Это первое регулярное использование машин из 2-миллиардной поставки.
Троллейбус марки «Тролза» вышел на маршрут № 23 в Приморском районе. Это первое регулярное использование машин из 2-миллиардной поставки.
Первый троллейбус с увеличенным автономным ходом отправился в полдень 12 декабря. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Троллейбус может преодолевать 15 километров без контактной сети и заряжаться от проводов по ходу движения.
Трасса маршрута: конечная станция «Ул. Шаврова» — Комендантский пр. — станция метро «Комендантский пр.» — Гаккелевская ул. — далее на автономном ходу: Богатырский пр. — Шуваловский пр. — ул. Оптиков — Туристская ул. — Богатырский пр. — далее снова под контактной сетью: Гаккелевская ул. — Комендантский пр. — конечная станция «Ул. Шаврова».
О том, что первым маршрутом троллейбусов с увеличенным автономным ходом станет 23-й, сообщили на прошлой неделе. Ранее руководство комитета по транспорту утверждало, что все 115 машин из первой партии отправят на Невский проспект в рамках программы «Чистое небо».