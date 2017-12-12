Первый автономный троллейбус вышел на регулярный маршрут

Первый троллейбус с увеличенным автономным ходом отправился в полдень 12 декабря. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Троллейбус может преодолевать 15 километров без контактной сети и заряжаться от проводов по ходу движения.

Трасса маршрута: конечная станция «Ул. Шаврова» — Комендантский пр. — станция метро «Комендантский пр.» — Гаккелевская ул. — далее на автономном ходу: Богатырский пр. — Шуваловский пр. — ул. Оптиков — Туристская ул. — Богатырский пр. — далее снова под контактной сетью: Гаккелевская ул. — Комендантский пр. — конечная станция «Ул. Шаврова».

Полтавченко сравнил сегодняшнее событие с запуском первого трамвая в городе.