Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спасибо Трампу: как Путин покорил Египет - СМИ
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Павел Дуров нашел способ уйти от налогов
Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
5 профессий, которые точно гарантируют работу в ближайшем будущем
Лекарство, в которое Абрамович вложил $6 млн
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Задержание Михаила Саакашвили
12:55 (мск), источник: Фонтанка

Первый автономный троллейбус вышел на регулярный маршрут

Троллейбус марки «Тролза» вышел на маршрут № 23 в Приморском районе. Это первое регулярное использование машин из 2-миллиардной поставки.

Первый троллейбус с увеличенным автономным ходом отправился в полдень 12 декабря. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Троллейбус может преодолевать 15 километров без контактной сети и заряжаться от проводов по ходу движения.

Трасса маршрута: конечная станция «Ул. Шаврова» — Комендантский пр. — станция метро «Комендантский пр.» — Гаккелевская ул. — далее на автономном ходу: Богатырский пр. — Шуваловский пр. — ул. Оптиков — Туристская ул. — Богатырский пр. — далее снова под контактной сетью: Гаккелевская ул. — Комендантский пр. — конечная станция «Ул. Шаврова».

Полтавченко сравнил сегодняшнее событие с запуском первого трамвая в городе.

О том, что первым маршрутом троллейбусов с увеличенным автономным ходом станет 23-й, сообщили на прошлой неделе. Ранее руководство комитета по транспорту утверждало, что все 115 машин из первой партии отправят на Невский проспект в рамках программы «Чистое небо».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 C Кудрово не по пути?
Профессия - платно болеть
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь