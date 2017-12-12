Нижегородский детский театр «Вера» получит 500 тысяч рублей субсидий в 2017 году

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 8 декабря 2017 года. Согласно информации, 444,5 тысячи рублей поступит из федерального бюджета, еще 55,5 тысячи выделит региональный бюджет.

Напомним, Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.