Нижегородский детский театр «Вера» получит 500 тысяч рублей субсидий в 2017 году
Объем субсидий детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде в 2017 году составит 500 тысяч рублей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Объем субсидий детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде в 2017 году составит 500 тысяч рублей.
Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 8 декабря 2017 года. Согласно информации, 444,5 тысячи рублей поступит из федерального бюджета, еще 55,5 тысячи выделит региональный бюджет.
Напомним, Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.
Напомним также, что реконструкция детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде идет пятый год.