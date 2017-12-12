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14:29 (мск), источник: Meduza

Смахни волосинку вверх. В инстаграме придумали рекламу с самым жестоким призывом к действию

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni разместила в инстаграме, пожалуй, самую мерзкую рекламу.

На объявление, рекламирующее «Черную пятницу» и кроссовки Adidas, был помещен очень реалистичный человеческий волос — чтобы пользователи принимали его за настоящий и свайпали вверх, переходя на сайт рекламодателя.

Журналисты The Verge решили выяснить, разрешает ли политика Instagram обманывать пользователей таким образом. Представители компании пока не ответили изданию.

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