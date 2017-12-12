Источник: AP 2017

В новогодние праздники фейерверки в Омске разрешили пускать в 4 точках. Об этом сообщает ИА «ОмскЗдесь».

В МЧС России рассказали омичам, в каких местах в нашем городе можно использовать пиротехнику с большим калибром.

«Запускать фейерверки третьего класса опасности, которые редко встречаются в свободной продаже, можно будет в четырех местах, определенных распоряжением администрации», — приводит слова начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Александра Рекина ИА «ОмскЗдесь».

Запускать фейерверки с большим калибром в Омске можно будет у памятника тружеников тыла на улице Лизы Чайкиной, в Крутой Горке, на Площади праздников по улице 21-й Амурской и от «Арены-Омск».