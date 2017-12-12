Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Захарова ответила на слова МИД Франции о присвоении победы над ИГ
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
С россиян предложили собирать больше сборов
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Задержание Михаила Саакашвили
13:00 (мск), источник: Фонтанка

Октябрьская набережная «накрылась» трубой

Шестиметровой канализационной трубой перекрыл Водоканал Октябрьскую набережную в районе дома № 10 в Петербурге. Утром 12 декабря велосипедист едва не влетел в эту внезапную преграду. Обратившись на «Фонтанку», он решил предупредить об опасности других пешеходов и любителей двухколесного транспорта.

Судя по фотографиям, которые местный житель прислал в редакцию, одним концом труба уходит в землю, другим опирается на парапет. Таким образом пешеходам, чтобы не удариться о неё лбом, приходится нагибаться. Любителям же велосипедной езды, которые, как выяснилось, ещё выезжают на городские улицы, этот Октябрьский треугольник грозит куда более серьёзными травмами.

«Труба поперек набережной — черного цвета, и ее абсолютно не видно в темноте. Заборчик-сетку поставил я, проезжая мимо. Увернулся в последний момент», — написал в редакцию петербуржец по имени Андрей.

Однако в ГУП «Водоканал» уверяют, что этот синий забор, который виден на снимках, — типовой, принадлежит предприятию и установлен именно его сотрудниками (просто стоял несколько в стороне). Там также заявили, что труба так расположена вовсе не из-за разгильдяйства.

«На данном участке проводятся работы по прокладке канализационной трубы методом горизонтального бурения. Он предполагает проталкивание трубы в специально подготовленное пространство под землей. Такой способ оптимален в условиях плотной городской застройки», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент, как утверждают в Водоканале, вся труба уже под землей, и тротуар вдоль набережной освобожден. Работы, впрочем, на участке не закончены. Судя по информационному щиту, расположенному на объекте, они завершатся 31 мая.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 C Кудрово не по пути?
Профессия - платно болеть
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь