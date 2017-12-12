Октябрьская набережная «накрылась» трубой

Судя по фотографиям, которые местный житель прислал в редакцию, одним концом труба уходит в землю, другим опирается на парапет. Таким образом пешеходам, чтобы не удариться о неё лбом, приходится нагибаться. Любителям же велосипедной езды, которые, как выяснилось, ещё выезжают на городские улицы, этот Октябрьский треугольник грозит куда более серьёзными травмами.

«Труба поперек набережной — черного цвета, и ее абсолютно не видно в темноте. Заборчик-сетку поставил я, проезжая мимо. Увернулся в последний момент», — написал в редакцию петербуржец по имени Андрей.

Однако в ГУП «Водоканал» уверяют, что этот синий забор, который виден на снимках, — типовой, принадлежит предприятию и установлен именно его сотрудниками (просто стоял несколько в стороне). Там также заявили, что труба так расположена вовсе не из-за разгильдяйства.

«На данном участке проводятся работы по прокладке канализационной трубы методом горизонтального бурения. Он предполагает проталкивание трубы в специально подготовленное пространство под землей. Такой способ оптимален в условиях плотной городской застройки», — сообщили в пресс-службе.