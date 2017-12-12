За что обидели русалку. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал

В конце прошлой недели неизвестные изуродовали барельеф дома номер 25 по Садовой улице. Кто-то расколол голову одной из фигур на фасаде здания. А соседние — испачкали краской. Но на этом история не закончилась. Теперь Русалка лишилась своей пышной прически — ее замазали белой субстанцией.