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13:03 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

За что обидели русалку. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал

Русалку, украшающую дом Николаевых, укутали белым платком. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

В конце прошлой недели неизвестные изуродовали барельеф дома номер 25 по Садовой улице. Кто-то расколол голову одной из фигур на фасаде здания. А соседние — испачкали краской. Но на этом история не закончилась. Теперь Русалка лишилась своей пышной прически — ее замазали белой субстанцией.

Возможно, это следы неудачной реставрации. Петербуржцы, обеспокоенные судьбой барельефов, могли попытаться спасти фигуру от полного разрушения, заделав трещины строительным раствором. Но сделано это было явно непрофессионально — пропорции утрачены, а вокруг все измазано застывшей смесью. В ситуации разбирается Комитет по охране памятников.

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