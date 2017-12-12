За что обидели русалку. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал
Русалку, украшающую дом Николаевых, укутали белым платком. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал.
Русалку, украшающую дом Николаевых, укутали белым платком. В Петербурге разгорается очередной архитектурный скандал.
В конце прошлой недели неизвестные изуродовали барельеф дома номер 25 по Садовой улице.
Возможно, это следы неудачной реставрации. Петербуржцы, обеспокоенные судьбой барельефов, могли попытаться спасти фигуру от полного разрушения, заделав трещины строительным раствором. Но сделано это было явно непрофессионально — пропорции утрачены, а вокруг все измазано застывшей смесью. В ситуации разбирается Комитет по охране памятников.