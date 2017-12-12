37% челябинцев не знают о Дне Конституции
Сегодня в России отмечается один из главных государственных праздников — День Конституции. Основной закон страны в последней редакции был принят на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
Сегодня в России отмечается один из главных государственных праздников — День Конституции. Основной закон страны в последней редакции был принят на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
Однако, далеко не все челябинцы помнят эту дату, выяснили социологи Челябинского филиала РАНХиГС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным их исследования, 45,8% жителей южноуральского мегаполиса знают, какой праздник отмечается сегодня. Чаще это люди с высшим образованием.
Тем не менее, более чем каждый третий опрошенный (37%) не знает, какая дата отмечается 12 декабря. Впрочем, эксперты отмечают, что почти столько же жителей всей страны затруднились с ответом на этот вопрос.
«Отметим, что уровень информированности горожан об одном из главных государственных праздников, к сожалению, далёк от идеала. Причём, в молодёжной среде он оказался ещё более несерьёзным. Так, при анализе данных в разных возрастных группах мы отметили тенденцию более низкой информированности в группе до 30 лет и более высокой — в группе старше 50 лет: 41,5% против 47,3%», — резюмируют аналитики.
Эксперты советуют школам и вузам заняться повышением уровня информированности о Дне Конституции среди молодежи.