37% челябинцев не знают о Дне Конституции

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Однако, далеко не все челябинцы помнят эту дату, выяснили социологи Челябинского филиала РАНХиГС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным их исследования, 45,8% жителей южноуральского мегаполиса знают, какой праздник отмечается сегодня. Чаще это люди с высшим образованием.

Тем не менее, более чем каждый третий опрошенный (37%) не знает, какая дата отмечается 12 декабря. Впрочем, эксперты отмечают, что почти столько же жителей всей страны затруднились с ответом на этот вопрос.

«Отметим, что уровень информированности горожан об одном из главных государственных праздников, к сожалению, далёк от идеала. Причём, в молодёжной среде он оказался ещё более несерьёзным. Так, при анализе данных в разных возрастных группах мы отметили тенденцию более низкой информированности в группе до 30 лет и более высокой — в группе старше 50 лет: 41,5% против 47,3%», — резюмируют аналитики.