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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети взорвало видео с воспитанным псом-пешеходом

Собака дождалась, пока машина ее пропустит и перешла дорогу по «зебре».

В омских пабликах появилась запись с видеорегистратора машины, ехавшей по одной из улиц города. Водитель решил поделиться ею в назидание людям-пешеходам.

Камера сняла бездомную собаку, которая переходит дорогу по правилам. На видео видно, как пес сначала осторожно вылянул из-за сугробов, скопившихся на обочине. Как только он увидел, что машина остановилась и пропускает, вышел на «зебру» и спокойным шагом пересек проезжую часть.

По такому поводу омич не удержался и написал «Пособие по переходу проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу». Состоит оно из трех пунктов:1. Подходим к краю проезжей части.2. Убеждаемся, что водители вас видят и пропускают.3. Пешком, не бегом переходим проезжую часть.

В конце автор поста дописал:

— Смотрим с 0.35 и учимся, — зло пошутил он.

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