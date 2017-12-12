Соцсети взорвало видео с воспитанным псом-пешеходом
Собака дождалась, пока машина ее пропустит и перешла дорогу по «зебре».
Собака дождалась, пока машина ее пропустит и перешла дорогу по «зебре».
В омских пабликах появилась запись с видеорегистратора машины, ехавшей по одной из улиц города. Водитель решил поделиться ею в назидание
Камера сняла бездомную собаку, которая переходит дорогу по правилам. На видео видно, как пес сначала осторожно вылянул
По такому поводу омич не удержался и написал «Пособие по переходу проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу». Состоит оно из трех пунктов:1. Подходим к краю проезжей части.2. Убеждаемся, что водители вас видят и пропускают.3. Пешком, не бегом переходим проезжую часть.
В конце автор поста дописал:
— Смотрим с 0.35 и учимся, — зло пошутил он.