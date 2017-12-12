Воронежскому школьнику вручили медаль «За отвагу на пожаре» в Москве

Источник: РИА "Воронеж"

Жителя села Верхний Икорец Бобровского района 14-летнего Фархода Базарова наградили медалью «За отвагу на пожаре» в Москве в понедельник, 11 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал начальник Бобровской пожарно-спасательной части № 32 Александр Бурляев во вторник, 12 декабря.

Церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, прошла в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил Фарходу Базарову ведомственную медаль МЧС России и оранжевый берет. Награды получили 14 школьников в возрасте от девяти до 17 лет из разных областей России. Они спасли людей из воды и огня и оказали им первую помощь.

— Каждый из вас совершил героический поступок в сложной ситуации. Вы правильно оценили обстановку, приняли единственно верное решение. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что у России прекрасное будущее. От себя лично и от всей команды пожарных и спасателей благодарю вас за то, что вы, обучаясь в школе, общаясь со старшими друзьями, получили навыки, знания и умения, как правильно реагировать в сложной ситуации. И, конечно, спасибо родителям, — сказал Владимир Пучков.

Фарход Базаров и остальные награжденные провели в Москве три дня. Ребята встретились с кадетами пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, посетили музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также побывали на Красной площади и в Государственной Третьяковской галерее.

— После школы планирую поступать в институт МЧС и стать спасателем. Полученная медаль только укрепила мое желание, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Фарход Базаров.