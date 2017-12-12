Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Чем опасны комнатные растения
Олимпийское собрание вынесло решение о поездке спортсменов РФ
С имущества россиян могут начать собирать новый налог
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Задержание Михаила Саакашвили
13:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежскому школьнику вручили медаль «За отвагу на пожаре» в Москве

Фархода Базарова наградил глава МЧС России Владимир Пучков.

Источник: РИА "Воронеж"

Жителя села Верхний Икорец Бобровского района 14-летнего Фархода Базарова наградили медалью «За отвагу на пожаре» в Москве в понедельник, 11 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал начальник Бобровской пожарно-спасательной части № 32 Александр Бурляев во вторник, 12 декабря.

Церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, прошла в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил Фарходу Базарову ведомственную медаль МЧС России и оранжевый берет. Награды получили 14 школьников в возрасте от девяти до 17 лет из разных областей России. Они спасли людей из воды и огня и оказали им первую помощь.

— Каждый из вас совершил героический поступок в сложной ситуации. Вы правильно оценили обстановку, приняли единственно верное решение. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что у России прекрасное будущее. От себя лично и от всей команды пожарных и спасателей благодарю вас за то, что вы, обучаясь в школе, общаясь со старшими друзьями, получили навыки, знания и умения, как правильно реагировать в сложной ситуации. И, конечно, спасибо родителям, — сказал Владимир Пучков.

Фарход Базаров и остальные награжденные провели в Москве три дня. Ребята встретились с кадетами пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, посетили музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также побывали на Красной площади и в Государственной Третьяковской галерее.

— После школы планирую поступать в институт МЧС и стать спасателем. Полученная медаль только укрепила мое желание, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Фарход Базаров.

Фархода Базарова за спасение из горящего дома шести человек вместе с командиром отделения пожарно-спасательной части в Бобровском районе Владом Снигирем наградили международной премией «Преклонение» и признали победителем в номинации «Поступок» телевизионной премии «Лидер года — 2017».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Буран» проиграл «Зауралью» в Воронеже в овертайме
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Олимпийское собрание выступило за участие атлетов РФ в ОИ-2018
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь