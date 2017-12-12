Роскосмос: Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно

Напомним, через 9 минут 23 секунды посте старта ракеты головной блок отделился от третьей ступени носителя и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов. Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат «Метеор-М» № 2−1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран.
Связь со спутником «Метеор-М» № 2−1, который должен был отделиться первым, Роскосмосу установить не удалось, так как аппарат отсутствовал на целевой орбите, а затем ведомство подтвердило падение разгонного блока со спутниками в Атлантический океан.
«Рассмотрев материалы и проанализировав телеметрическую информацию, специалисты комиссии пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от
Эксперты пришли к заключению, что после отделения космической головной части от
«Фрегат» — надежный универсальный разгонный блок, который 61 раз успешно выводил полезную нагрузку с трех космодромов и доставил на целевые орбиты более 200 космических аппаратов. Баллистическая траектория выведения с космодрома Восточный прошла необходимую экспертизу и была рассчитана в строгом соответствии с регламентами, существующими в отечественной
При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета
Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома Восточный этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же
«Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока “Фрегат” и существующих регламентов, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения», — отмечается в сообщении Роскосмоса.
Отдельная комиссия детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту предстартовой отработки миссии.