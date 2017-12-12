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14:54 (мск), источник: Volga News

Роскосмос: Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработкой и сборкой которой занимается самарский РКЦ «Прогресс», отработала без нареканий. К такому выводу пришла аварийная комиссия Роскосмоса, изучавшая причины нештатной ситуации пуска 28 ноября 2017 г. с космодрома Восточный.

Напомним, через 9 минут 23 секунды посте старта ракеты головной блок отделился от третьей ступени носителя и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов. Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат «Метеор-М» № 2−1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран.

Связь со спутником «Метеор-М» № 2−1, который должен был отделиться первым, Роскосмосу установить не удалось, так как аппарат отсутствовал на целевой орбите, а затем ведомство подтвердило падение разгонного блока со спутниками в Атлантический океан.

«Рассмотрев материалы и проанализировав телеметрическую информацию, специалисты комиссии пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки “Союз-Фрегат”. Ракета-носитель “Союз-2.1б” отработала штатно, ошибок в полетных заданиях РН и РБ не выявлено. Космическая головная часть (разгонный блок и полезная нагрузка) была выведена в расчетную точку», — говорится в выводах комиссии.

Эксперты пришли к заключению, что после отделения космической головной части от ракеты-носителя система управления разгонного блока начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение — начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей.

«Фрегат» — надежный универсальный разгонный блок, который 61 раз успешно выводил полезную нагрузку с трех космодромов и доставил на целевые орбиты более 200 космических аппаратов. Баллистическая траектория выведения с космодрома Восточный прошла необходимую экспертизу и была рассчитана в строгом соответствии с регламентами, существующими в отечественной ракетно-космической отрасли.

При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам.

Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома Восточный этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же ракете-носителе. Пуск прошел бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных.

«Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока “Фрегат” и существующих регламентов, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения», — отмечается в сообщении Роскосмоса.

Отдельная комиссия детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту предстартовой отработки миссии.

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