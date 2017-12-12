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13:21 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В столице Приволжья дети предложили свой путь борьбы с коррупцией

В Нижнем Новгороде завершился первый этап конкурса, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Дети предложили свой путь борьбы с помощью рисунков.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Например, автор одной из работ напоминает: выбор есть всегда и показывает, как будет выглядеть гражданин добросовестный и преступивший закон. И дополняет иллюстрацию чашей весов, на которых колеблется решение. Из нескольких десятков представленных на конкурс работ жюри были отобраны три лучших рисунка.

Сейчас их отправили в Следственный комитет Российской Федерации, где пройдет второй этап конкурса. К слову, это действительно важная тема. Только в 2017 году сотрудниками Следственного комитета было рассмотрено 152 уголовных дела коррупционной направленности.

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