В столице Приволжья дети предложили свой путь борьбы с коррупцией

Например, автор одной из работ напоминает: выбор есть всегда и показывает, как будет выглядеть гражданин добросовестный и преступивший закон. И дополняет иллюстрацию чашей весов, на которых колеблется решение. Из нескольких десятков представленных на конкурс работ жюри были отобраны три лучших рисунка.



Сейчас их отправили в Следственный комитет Российской Федерации, где пройдет второй этап конкурса. К слову, это действительно важная тема. Только в 2017 году сотрудниками Следственного комитета было рассмотрено 152 уголовных дела коррупционной направленности.