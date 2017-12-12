Год экологии заканчивается: проблема несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде не решена

Об этом на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области сообщил председатель комитета Владислав Атмахов.



Год экологии подходит к концу, но решение важных вопросов находится только на стадии подготовки, признается председатель комитета. Главной проблемой городские чиновники называют недостаток регионального финансирования. Обратить внимание на те предприятия, которые пренебрегают вопросами экологии, в течение года все же удалось.



А вот определенного успеха в борьбе с несанкционированными свалками власти планируют достичь лишь в следующем году. Уже в январе 2019 года законодатели планируют вплотную заняться этим вопросом, пока идет активная подготовка.