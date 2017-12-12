В Ташкентской области устранили свалку после сообщения в Facebook
В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн мусора.
В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн мусора.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Госкомитет по экологии устранил свалку в Бостанлыкском районе Ташкентской области после сообщения в Facebook.
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В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн отходов.
В сентябре Госкомитет по экологии устранил свалку на Чарвакском водохранилище, и тогда местные жители забили тревогу в соцсетях. Активисты предлагали ужесточить природоохранное законодательство, усилить контроль за частными компаниями и подключить к решению подобных проблем Союз молодежи.