В Ташкентской области устранили свалку после сообщения в Facebook

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Госкомитет по экологии устранил свалку в Бостанлыкском районе Ташкентской области после сообщения в Facebook.

Как отмечает пресс-служба комитета, пользователь Айрат Мухаметшин пожаловался на несанкционированную свалку на 73-м километре чимганской дороги. Инспекция по контролю за хранением, транспортировкой и утилизацией отходов оперативно среагировала на обращение населения в социальной сети.

В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн отходов.