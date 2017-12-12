Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Чем опасны комнатные растения
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
«180 дней в году вы работаете на правительство»: Дуров о налогах
Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
С россиян предложили собирать больше сборов
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Задержание Михаила Саакашвили
13:05 (мск), источник: Sputnik

В Ташкентской области устранили свалку после сообщения в Facebook

В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн мусора.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Госкомитет по экологии устранил свалку в Бостанлыкском районе Ташкентской области после сообщения в Facebook.

Как отмечает пресс-служба комитета, пользователь Айрат Мухаметшин пожаловался на несанкционированную свалку на 73-м километре чимганской дороги. Инспекция по контролю за хранением, транспортировкой и утилизацией отходов оперативно среагировала на обращение населения в социальной сети.

В ноябре жительница узбекской столицы также написала в Facebook о незаконной свалке, после чего из Яшнабадского района Ташкента вывезли 17 тонн отходов.

В сентябре Госкомитет по экологии устранил свалку на Чарвакском водохранилище, и тогда местные жители забили тревогу в соцсетях. Активисты предлагали ужесточить природоохранное законодательство, усилить контроль за частными компаниями и подключить к решению подобных проблем Союз молодежи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан запустит кампанию по борьбе с 'черными риелторами'
Узбекистан снизит налоги в 2018 году
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь