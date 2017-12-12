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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре открыли движение по улице Луначарского

Машины поехали по дороге во вторник, 12 декабря.

Во вторник, 12 декабря, случилось то, что ждали многие самарцы. Открыли улицу Луначарского. Об это корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.

— Ехать можно, но там колхоз. Не чищено. Пробита колея туда-обратно. Посередине снег в колено. Паркуются, кто как хочет. Короче, улица забыта богом и администрацией района. Светофор на Мичурина не работает, — поделился впечатлениями от поездки самарец Дмитрий Стародубцев.

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Автомобили поехали по отремонтированной улице во вторник, 12 декабря.

Напомним, ремонт улицы Луначарского был связан с реконструкции кольца на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина.

Открыть проезжую часть должны были гораздо раньше — 1 октября. Но подрядчик сорвал сроки. За это ему грозит штраф.

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