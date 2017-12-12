В Самаре открыли движение по улице Луначарского

Во вторник, 12 декабря, случилось то, что ждали многие самарцы. Открыли улицу Луначарского. Об это корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.

— Ехать можно, но там колхоз. Не чищено. Пробита колея туда-обратно. Посередине снег в колено. Паркуются, кто как хочет. Короче, улица забыта богом и администрацией района. Светофор на Мичурина не работает, — поделился впечатлениями от поездки самарец Дмитрий Стародубцев.

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Автомобили поехали по отремонтированной улице во вторник, 12 декабря.

Напомним, ремонт улицы Луначарского был связан с реконструкции кольца на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина.