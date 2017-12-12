В Самаре открыли движение по улице Луначарского
Машины поехали по дороге во вторник, 12 декабря.
Машины поехали по дороге во вторник, 12 декабря.
Во вторник, 12 декабря, случилось то, что ждали многие самарцы. Открыли улицу Луначарского. Об это корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.
— Ехать можно, но там колхоз. Не чищено. Пробита колея
Автомобили поехали по отремонтированной улице во вторник, 12 декабря.
Напомним, ремонт улицы Луначарского был связан с реконструкции кольца на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина.
Открыть проезжую часть должны были гораздо раньше — 1 октября. Но подрядчик сорвал сроки. За это ему грозит штраф.