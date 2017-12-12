Ученые назвали загрязненные радиацией территории Сибири

Источник: Sibnovosti.ru

Ученые новосибирского Института почвоведения и агрохимии СО РАН обнародовали результаты исследования загрязнения радионуклидами (радиоактивными изотопами) почвы и сельхозпродукции сибирских регионов.

Как сообщает «Наука в Сибири», исследователи констатировали, что «опасного загрязнения радионуклидами на территории юга Западной Сибири и Сибири в целом нет». Исключение составляют территории, примыкающие к городу Северску — это закрытый город в Томской области, где находятся предприятия ядерного цикла. Кроме того, следы загрязнения были обнаружены в зонах, пострадавших в результате аварий или схоже активности.

— Следы былых загрязнений имеются, потому что юг Западной Сибири подвергался воздействию Семипалатинского полигона, они накрывали Горный Алтай, Алтайский край. До юга Западной Сибири доходили даже следы взрыва на Новой Земле, хотя гораздо больше они захватывали север Западной Сибири, — пояснил директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН, доктор биологических наук Александр Сысо.