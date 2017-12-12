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13:21 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Ученые назвали загрязненные радиацией территории Сибири

Уровень радионуклидов — «на порядок ниже допустимого».

Источник: Sibnovosti.ru

Ученые новосибирского Института почвоведения и агрохимии СО РАН обнародовали результаты исследования загрязнения радионуклидами (радиоактивными изотопами) почвы и сельхозпродукции сибирских регионов.

Как сообщает «Наука в Сибири», исследователи констатировали, что «опасного загрязнения радионуклидами на территории юга Западной Сибири и Сибири в целом нет». Исключение составляют территории, примыкающие к городу Северску — это закрытый город в Томской области, где находятся предприятия ядерного цикла. Кроме того, следы загрязнения были обнаружены в зонах, пострадавших в результате аварий или схоже активности.

— Следы былых загрязнений имеются, потому что юг Западной Сибири подвергался воздействию Семипалатинского полигона, они накрывали Горный Алтай, Алтайский край. До юга Западной Сибири доходили даже следы взрыва на Новой Земле, хотя гораздо больше они захватывали север Западной Сибири, — пояснил директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН, доктор биологических наук Александр Сысо.

По словам ученого, повышенное содержание радионуклидов до сих пор фиксируется в оленьем корме и мясе самих оленей. Однако их уровень — «на порядок ниже допустимого» — официально считается безопасным. В качестве пример Александр Сысо привел Омскую область, где было принято решение не проверять сельхозпродукцию на загрязнение радионуклидами. Необходимости в ней нет, а стоимость такой проверки достаточно высока, и она сказывается в итоге на цене продукции.

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