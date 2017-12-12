Порядок трудоустройства в Польше изменится для белорусов в 2018 году
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок трудоустройства в Польше изменится для граждан Беларуси в 2018 году. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок трудоустройства в Польше изменится для граждан Беларуси в 2018 году. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Будет введен дополнительный тип сезонного разрешения на работу, которое будет выдаваться (на основании документов, подтверждающих дальнейшее трудоустройство) не управлением по труду воеводства, а управлением по труду повета (PowiatowyUrzadPracy), где собирается работать иностранец. Срок пребывания сезонных рабочих, которые планируют трудиться в сфере сельского хозяйства, садоводства и туризма, будет увеличен до 270 дней (в иных сферах 180 дней) в течение года, а сбор за регистрацию будет снижен до 30 злотых (ранее 100 злотых). Указанные изменения будут относиться только к гражданам Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.
«Упрощенная процедура трудоустройства (так называемая заявительная процедура) позволяет гражданам этих государств работать до 6 месяцев в 12-месячный период без получения разрешения на работу. Процедура состоит в регистрации в повятовом управлении по труду заявления работодателя о намерении поручить выполнение работы иностранцу. Регистрация бесплатная. После регистрации оригинал заявления передается иностранцу для получения рабочей визы на въезд в Польшу либо разрешения на пребывание в стране, если иностранец уже находится в стране», — рассказали в МВД.
В Польше с 1 января 2018 года вступят в силу изменения в закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы. Новые положения определяют правила приема иностранцев для выполнения сезонной и краткосрочной работы в Польше. Новшества направлены на предотвращение злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев на основе приглашений от польских работодателей. Данные изменения связаны с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны Европейского союза, используя приглашения для получения на их основе польских виз для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней.
С подробной информацией о порядке трудоустройства за рубежом можно ознакомиться на странице Департамента по гражданству и миграции сайта МВД Беларуси.