Порядок трудоустройства в Польше изменится для белорусов в 2018 году

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Будет введен дополнительный тип сезонного разрешения на работу, которое будет выдаваться (на основании документов, подтверждающих дальнейшее трудоустройство) не управлением по труду воеводства, а управлением по труду повета (PowiatowyUrzadPracy), где собирается работать иностранец. Срок пребывания сезонных рабочих, которые планируют трудиться в сфере сельского хозяйства, садоводства и туризма, будет увеличен до 270 дней (в иных сферах 180 дней) в течение года, а сбор за регистрацию будет снижен до 30 злотых (ранее 100 злотых). Указанные изменения будут относиться только к гражданам Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.

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«Упрощенная процедура трудоустройства (так называемая заявительная процедура) позволяет гражданам этих государств работать до 6 месяцев в 12-месячный период без получения разрешения на работу. Процедура состоит в регистрации в повятовом управлении по труду заявления работодателя о намерении поручить выполнение работы иностранцу. Регистрация бесплатная. После регистрации оригинал заявления передается иностранцу для получения рабочей визы на въезд в Польшу либо разрешения на пребывание в стране, если иностранец уже находится в стране», — рассказали в МВД.

В Польше с 1 января 2018 года вступят в силу изменения в закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы. Новые положения определяют правила приема иностранцев для выполнения сезонной и краткосрочной работы в Польше. Новшества направлены на предотвращение злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев на основе приглашений от польских работодателей. Данные изменения связаны с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны Европейского союза, используя приглашения для получения на их основе польских виз для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней.