В кишиневском аэропорту появились терминалы для вызова такси

Два терминала для вызова такси, которые пока работают в тестовом режиме, установили в зоне выдачи багажа. Для того чтобы вызвать такси, пользователь должен выбрать класс желаемого авто: Стандарт или Комфорт. После этого терминал выдает листок с данными свободной машины класс, модель и регистрационные номера.

Далее пассажир должен в течение 10−15 минут найти свое такси. В противном случае заказ аннулируется. В случае необходимости разработчики обещают увеличить время, отведенное на поиск машины, передает Newsmaker.md.



Сейчас для того, чтобы в аэропорту заказать такси, необходимо подойти к стойке оператора службы в зале прибытий или у стоянки такси.