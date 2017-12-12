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13:13 (мск), источник: Actualitati.md

В кишиневском аэропорту появились терминалы для вызова такси

В кишиневском аэропорту появились электронные терминалы для вызова такси. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Источник: Actualitati.md

Два терминала для вызова такси, которые пока работают в тестовом режиме, установили в зоне выдачи багажа.

Для того чтобы вызвать такси, пользователь должен выбрать класс желаемого авто: Стандарт или Комфорт. После этого терминал выдает листок с данными свободной машины класс, модель и регистрационные номера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Далее пассажир должен в течение 10−15 минут найти свое такси. В противном случае заказ аннулируется. В случае необходимости разработчики обещают увеличить время, отведенное на поиск машины, передает Newsmaker.md.

Сейчас для того, чтобы в аэропорту заказать такси, необходимо подойти к стойке оператора службы в зале прибытий или у стоянки такси.

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