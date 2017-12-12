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16:12 (мск), источник: Югополис

Масштабный парад Дедов Морозов пройдет в Краснодаре 23 декабря

Около 300 сказочных героев пройдут по краснодарским улицам 23 декабря в рамках праздничного мероприятия «Новогодняя звезда».

Источник: Югополис

В шествии Дедов Морозов, Снегурочек, Снеговиков и Снежков примут участие артисты 44 городов и районов края, а также краевых учреждений культуры — Кубанского казачьего хора, Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова, краевого театра кукол, цирка, филармонии им. Г. Ф. Пономаренко и академического театра драмы им. М. Горького.

Праздник начнется на площади им. Пушкина в 12.00 часов. Колонна пройдет по улице Красной до Театральной площади. На пути следования артисты совершат остановки у музыкального театра, театра кукол и филармонии.

На Театральной площади колонну встретят творческие коллективы Краснодара, а главные герои праздника утроят «Снежный флешмоб», в котором смогут принять участие все желающие.

В финале Деды Морозы зажгут огни на главной городской ёлке, а гости праздника получат «Снежинки желаний».

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