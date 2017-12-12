В Гусеве установят одну из самых больших ёлок в стране

Рост лесной красавицы в разные годы составлял от 24-х до 35-ти метров. Жители Гусева приветствовали лесную красавицу на центральных улицах города.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UvLU-vCR5Rk?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зелёный шар. Так ёлочка выглядит только издалека. На прицепе лесная красавица полностью не помещается.

Движение в центре города приостановлено. Различные провода и кабели подняли заранее. Команда Деда Мороза следит за безопасностью во все глаза.

Сказочный кортеж проходит через мост над рекой Писсой. Горожане замечают, ёлочка практически от одного берега до другого.

Виталий Хвалей, корреспондент:

— Любимый конкурс гусевцев «Угадай рост ёлочки». Пока дерево в горизонтальном положении, можно её измерить шагами.

А в попугаях-то я гораздо длиннее. Скоморохи используют формулу известного мультфильма. Детвора придумала свой метод измерений — хороводом.

Неля Михалёва, начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО Гусевский городской округ:

— Получилось 40 мальчиков и 40 девочек — замечательный рост ёлочки, по-моему.

Лиля Ежова, житель Гусева:

— Гусевцы любят всё натуральное, искусственное это не для нас.

На площади нескончаемая вереница горожан с ёлочными украшениями. Накануне в Гусеве была объявлена «Операция игрушка». Малыши и взрослые соревновались в изобретательности.

Наталья Богданова, житель Гусева:

— Не ожидали, что так весело будет, ярко и красочно, красиво и празднично.

В один микроавтобус все игрушки не поместились. Чтобы собрать все украшения для ёлки команда Деда Мороза должна сделать несколько рейсов: