Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
На лице американца выросли грибы
Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Девушка нашла мужа на своем детском фото
Барановская повеселилась на вечеринке у Эмина Агаларова
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова - СМИ
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
16:37 (мск), источник: Вести - Калининград

В Гусеве установят одну из самых больших ёлок в стране

Одна из самых высоких новогодних ёлок в России устанавливается на востоке Калининградской области в Гусеве.

Рост лесной красавицы в разные годы составлял от 24-х до 35-ти метров. Жители Гусева приветствовали лесную красавицу на центральных улицах города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зелёный шар. Так ёлочка выглядит только издалека. На прицепе лесная красавица полностью не помещается.

Движение в центре города приостановлено. Различные провода и кабели подняли заранее. Команда Деда Мороза следит за безопасностью во все глаза.

Сказочный кортеж проходит через мост над рекой Писсой. Горожане замечают, ёлочка практически от одного берега до другого.

Виталий Хвалей, корреспондент:

— Любимый конкурс гусевцев «Угадай рост ёлочки». Пока дерево в горизонтальном положении, можно её измерить шагами.

А в попугаях-то я гораздо длиннее. Скоморохи используют формулу известного мультфильма. Детвора придумала свой метод измерений — хороводом.

Неля Михалёва, начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО Гусевский городской округ:

— Получилось 40 мальчиков и 40 девочек — замечательный рост ёлочки, по-моему.

Лиля Ежова, житель Гусева:

— Гусевцы любят всё натуральное, искусственное это не для нас.

На площади нескончаемая вереница горожан с ёлочными украшениями. Накануне в Гусеве была объявлена «Операция игрушка». Малыши и взрослые соревновались в изобретательности.

Наталья Богданова, житель Гусева:

— Не ожидали, что так весело будет, ярко и красочно, красиво и празднично.

В один микроавтобус все игрушки не поместились. Чтобы собрать все украшения для ёлки команда Деда Мороза должна сделать несколько рейсов:

— С праздником! С наступающим! Нам пора! Заводи шеф, поехали. С наступающим!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь