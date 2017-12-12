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14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы появились еще две новогодние ели

Их установили в Нижегородке и поселке 8 марта.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинском районе Уфы появились еще две новогодние ели: одна из них, двенадцатиметровая красавица, находится в микрорайоне Нижегородка. Другую ель высотой девять метров установили в поселке 8 марта. В ближайшее время елки должны украсить новогодними игрушками.

Также с 27 ноября по 12 декабря 2017 года проводится районный конкурс на лучшую ёлочную новогоднюю игрушку «Зимняя сказка», где могут принять участие жители и гости Ленинского района Уфы в возрасте до 30 лет, — напомнили в пресс-службе городской администрации.

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