В одном из районов Уфы появились еще две новогодние ели

В Ленинском районе Уфы появились еще две новогодние ели: одна из них, двенадцатиметровая красавица, находится в микрорайоне Нижегородка. Другую ель высотой девять метров установили в поселке 8 марта. В ближайшее время елки должны украсить новогодними игрушками.

Также с 27 ноября по 12 декабря 2017 года проводится районный конкурс на лучшую ёлочную новогоднюю игрушку «Зимняя сказка», где могут принять участие жители и гости Ленинского района Уфы в возрасте до 30 лет, — напомнили в пресс-службе городской администрации.