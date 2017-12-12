Не проехать, не пройти: ростовчане жалуются на состояние улицы Станиславского

— Почему на всей улице до сих пор бардак? Не стоит прикрываться археологическими раскопками, так как они ведутся на отдельном участке, до которого еще работать и работать, — пишет автор снимков, ростовчанин Алексей Косарев.

<div id="vk_post_-36039_3232789"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3232789", -36039, 3232789, 'JPOEIsxnOko_OOwBmzRZqxITyg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция улицы Станиславского была приостановлена. Как оказалось, разработанная проектно-сметная документация не учитывала весь масштаб инженерных коммуникаций, которые приходится переделывать рабочим. Ее изменили на 60% и снова отправили на госэкспертизу. Но срок окончательный завершения реконструкции никто не передвигал.

— Завершение работ запланировано в мае 2018 года, — сообщает пресс-служба администрации города.