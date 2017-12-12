Не проехать, не пройти: ростовчане жалуются на состояние улицы Станиславского

— Почему на всей улице до сих пор бардак? Не стоит прикрываться археологическими раскопками, так как они ведутся на отдельном участке, до которого еще работать и работать, — пишет автор снимков, ростовчанин Алексей Косарев.
Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция улицы Станиславского была приостановлена. Как оказалось, разработанная проектно-сметная документация не учитывала весь масштаб инженерных коммуникаций, которые приходится переделывать рабочим. Ее изменили на 60% и снова отправили на госэкспертизу. Но срок окончательный завершения реконструкции никто не передвигал.
— Завершение работ запланировано в мае 2018 года, — сообщает пресс-служба администрации города.
Добавим, что реконструкция улицы Станиславского (от Театральной площади до 5-го Донского корпуса) началась в марте 2017 года.