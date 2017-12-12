Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Бразильская
Бразильская
«Если вы мне позволите, я бы хотела вас поддержать. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь. У меня тоже есть комплексы и недостатки, но я больше не боюсь о них говорить», — написала девушка, обращаясь к своим подписчицам.
По ее словам, она больше не хочет жить в мире с поверхностными ценностями.
Это неправильно — быть такими, какими нас заставляет быть общество. Я хочу это изменить. Давайте изменим этот мир вместе
Она также отметила, что с ней произошли некоторые перемены: «После моего очередного сексуального видео
К моменту публикации Лима отписалась от аккаунта Victoria’s Secret, что многие восприняли как увольнение модели из компании.