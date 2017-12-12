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18:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Адриана Лима зареклась раздеваться без повода

Бразильская топ-модель и ангел Victoria’s Secret Адриана Лима решила больше не раздеваться без причины. Она опубликовала снимок своего письма в Instagram.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Если вы мне позволите, я бы хотела вас поддержать. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь. У меня тоже есть комплексы и недостатки, но я больше не боюсь о них говорить», — написала девушка, обращаясь к своим подписчицам.

По ее словам, она больше не хочет жить в мире с поверхностными ценностями.

Это неправильно — быть такими, какими нас заставляет быть общество. Я хочу это изменить. Давайте изменим этот мир вместе
Адриана Лима
модель

Она также отметила, что с ней произошли некоторые перемены: «После моего очередного сексуального видео что-то изменилось. Моя подруга пришла ко мне и рассказала, что недовольна своим телом, и это заставило меня задуматься. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, как я выгляжу. (…) Я больше не буду снимать с себя одежду без повода».

К моменту публикации Лима отписалась от аккаунта Victoria’s Secret, что многие восприняли как увольнение модели из компании.

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