Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года

Источник: AP 2017

На сайте словаря отмечается, что слово «феминизм» в этом году стало лидером по числу запросов.

За год оно несколько раз достигало пиковой популярности. В первый раз запросы возросли на январский «Марш женщин», во второй раз, когда советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что она не считает себя феминисткой. Повышенный интерес к слову пользователи словаря проявили после премьеры сериала «Рассказ служанки» и фильма «Чудо-женщина». Последний пик запросов пришелся на конец года, когда СМИ стали публиковать истории, связанные с сексуальными домогательствами.

Также в десятку самых популярных слов вошли complicit («замешанный»), которое часто употреблялось в связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, в списке есть слово recuse («взять самоотвод»), empathy («эмпатия»), syzygy («сизигия» — выравнивание трех или более астрономических тел в пределах Солнечной системы на одной прямой). Популярным стало слово gaffe («оплошность»), связанные с ним запросы выросли после церемонии «Оскар» 2017 года, на которой перепутали номинантов на звание «лучшего фильма».

На 35000% выросли запросы по слову dotard («безумный старикашка»), после того как его употребило северокорейское агентство ЦТАК в комментарии лидера КНДР Ким Чен Ына о Трампе.