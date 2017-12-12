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14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление

Воздуха в черте города.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала Городское управление дорожно-строительных работ. За выбросы, которые испортили местным жителям воздух, предприятие заплатит более 110 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства и свердловского управления Роспотребнадзора.

«Организация не обеспечила проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения, на производственном объекте не организована в установленном порядке санитарно-защитная зона, более того отсутствует проект ее организации», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры региона.

В структуру ГУДСР входит асфальтовый завод, производство которого относится к объекту второго класса опасности. При этом в санитарно-защитной зоне предприятия на Сибирском тракте размещена жилая застройка и садовые участки.

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