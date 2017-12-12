Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление
Воздуха в черте города.
Воздуха в черте города.
В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала Городское управление
Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства и свердловского управления Роспотребнадзора.
«Организация не обеспечила проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения, на производственном объекте не организована в установленном порядке
В структуру ГУДСР входит асфальтовый завод, производство которого относится к объекту второго класса опасности. При этом в