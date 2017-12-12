Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала Городское управление дорожно-строительных работ. За выбросы, которые испортили местным жителям воздух, предприятие заплатит более 110 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники надзорного ведомства и свердловского управления Роспотребнадзора.

«Организация не обеспечила проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения, на производственном объекте не организована в установленном порядке санитарно-защитная зона, более того отсутствует проект ее организации», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры региона.